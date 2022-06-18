نجاة شخصين بعد انقلابها سيارتهما واشتعال النيران بها على طريق العلمين.. صور

نجا شخصان من الموت المحقق، وإصبتهما بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارتهما الملاكى واشتعال النيران فيها، بعد انفصال الإطار الأمامى للسيارة عن جسمها بالمساعد وكتلة تثبيتها، على طريق وادى النطرون - العلمين قبل الطريق الساحلى بـ 8 كيلومتر، فى الاتجاه لمدينة العلمين.

دخل مستشفى العلمين النموذجى، عن طريق سيارات الإسعاف، مصطفى محمد أحمد " 24 سنة " - من محافظة الإسكندرية- مصاب بجرح قطعى بالجبهة وحرق من الدرجة الثانية بالذراع الأيمن، ويعانى من أعراض ما بعد الارتجاج، ومحمد محمد أحمد على " 56 سنة " - من اسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم العلاج للمصابين ووضعهما تحت الملاحظة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجى، بعد إخراجهما من السيارة بمعاونة المواطنين الذين شهدوا وقوع الحادث أثناء سفرهم على الطريق وتوقفوا لتقديم المساعدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالعلمين من اخماد الحريق بالسيارة، ورفع آثار الحادث عن الطريق، وعادة حركة المرور لطبيعتها.