منطقة المنيا الأزهرية تعلن أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية فى بيان لها أسماء العشر الأوائل فى المرحلتين الإعدادية والابتدائية للعام الدراسى الحالى 2021/ 2022.

وأعلن الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية أن أوائل الشهادة الإعدادية هم الطلاب شهد ربيع حسنى بمعهد فتيات شارونة بمغاغة المركز الأول وبنسبة مئوية 99.8 %

وإيمان محمد شعبان بمعهد فتيات مطاى المركز الثانى وبنسبة مئوية 99.2 ٪ وسلمى ناصر عبد العزيز بمعهد فتيات أم المؤمنين بديرمواس المركز الثانى مكرر وبنسبة مئوية 99.2 % ومريم رمضان أبو بكر بمعهد فتيات تنده بملوى المركز الثانى مكرر وبنسبة مئوية 99.2 % ومحمد جمال محمد على بمعهد بنين الفكرية المركز الثالث وبنسبة مئوية 99.1 % وإسراء عبد الناصر رشيد بمعهد فتيات سمالوط المركز الثالث مكرر وبنسبة مئوية 99.1 % وأمنية صديق عبد الفتاح بمعهد فتيات أم المؤمنين بديرمواس المركز الرابع وبنسبة مئوية 99% وسلمى عبد الرحمن حسن بمعهد فتيات أم المؤمنين بديرمواس المركز الرابع مكرر وبنسبة مئوية 99% وريم منتصر محمد بمعهد فتيات أم المؤمنين بديرمواس المركز الخامس وبنسبة مئوية 98.9% وسما حسام الدين محمد بمعهد فتيات كفر خزام المركز السادس وبنسبة مئوية 98.8%

وياسمين صلاح محمد بمعهد فتيات بنى مزار المركز السادس مكرر وبنسبة مئوية 98.8%

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية " كفيف" الطالب معاذ سيد صالح بمعهد أبو شناف المركز الأول بنسبة مئوية 83.3% ومى صلاح حسن مهدى بمعهد فتيات الجزائر المركز الثانى بنسبة مئوية 82.7%وعمر ربيع محمد بمعهد الفاروق المركز الثالث بنسبة مئوية 82.4% ومؤمن ممدوح أحمد بمعهد سنجرج المركز الرابع بنسبة مئوية 80% وهدير راضى جبالى بمعهد فتيات برطباط المركز الخامس بنسبة مئوية 74%

كما اعلن الدكتور طلب أوائل الشهادة الابتدائية وهم الطلاب مصطفى محمود محمد بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الأول بمجموع 550 درجة وأروى أحمد محمد حسن بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الأول مكرر بمجموع 550 درجة وميار محمد أحمد رجب بمعهد الرواد الأزهرى المركز الأول مكرر بمجموع 550 درجة ومريم محمد أحمد بمعهد الرواد الأزهرى المركز الأول مكرر بمجموع 550 درجة وريماس عمرو فتحى بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الثانى بمجموع 549 درجة وعبد الله طارق محمد بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الثالث بمجموع 547 درجة وتسنيم سليمان حسين بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الثالث مكرر بمجموع 547 درجة ويوسف محمود رضا بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الثالث مكرر بمجموع 547 درجة وإياد محمد سعيد بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الرابع بمجموع بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الرابع بمجموع 546 درجة ورودينا عبد الرحمن محمد المركز الرابع بمجموع بمعهد الحافظ الأزهرى المركز الرابع مكرر بمجموع 546 درجة.

قَدِمَ الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وفضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعى ومحسن خالد حسن الوكيل الثقافى وعلى حسن مدير الامتحانات التهنئة للطلاب الأوائل فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالمنطقة.

مطالبينهم بالحفاظ على القمة ومواصلة تفوقهم العلمى كى يرسموا مستقبلهم المنشود بشكلٍ واقعى مخطط ومدروس يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم ووطنهم بالرقى والتقدم.