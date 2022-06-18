ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على رمي قنبلة على مولد كهرباء أهلية ضمن منطقة الحرية في بغداد، ما أسفر عن مقتل امرأة و إصابة 4 آخرين بجروح مختلفة، مبينا في الوقت نفسه أن السبب يعود إلى مشاجرة.



وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية من نجدة بغداد طوقت منطقة الحرية، ونفذت عملية تفتيش نتج عنها القبض على اثنين من متسببي المشاجرة.