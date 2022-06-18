مستشفى طيبة بالأقصر تجرى جراحة ناجحة لاستئصال ورم متضخم.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، في إجراء استئصال ورم متضخم منفجر بالمصران الأعور لمريضة تبلغ من العمر 62 سنة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، أنه حضرت المريضة للمستشفى وكانت تعاني من سمنة مفرطة وآلام حادة بالبطن منذ أكثر من أسبوعين، وبتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الأشعة المقطعية تبين وجود التهاب بريتوني وتجمع صديد بالناحية اليمني من البطن، وتم علي الفور إجراء عملية استكشاف للبطن وتبين وجود ورم كبير منفجر بالمصران الأعور.

وتم عقب الفحص إجراء عملية استئصال القولون الأيمن وعمل فتحة برازية مؤقتة علي الجلد وتم خروج المريضة في حالة صحية جيدة من المستشفى، حيث قام بإجراء الجراحة كلا من الدكتور رضوان عبد الصبور استشاري ومدرس الجراحة العامة وجراحة القولون والشرج بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور أسامة السيد أخصائي الجراحة بمستشفي طيبة، والدكتور محمد الصباغ طبيب مقيم جراحة بمستشفي طيبة، والدكتورة دينا السيد استشاري التخدير، والدكتور بهاء عطيتو أخصائي التخدير بمستشفي طيبة، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض محمد عبدالمنعم وأحمد المتولي.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إجراء أول جراحتين باستخدام تقنية (الفاكو) مع زراعة عدسة للعين، وذلك لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، حيث تعرف تقنية الفاكو أيضا بإسم "استحلاب عدسة العين"، وتعمل على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين، واستبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.

وتتميز هذه التقنية "الفاكو" أنها تحتاج لشق أصغر بكثر من الشق المعتاد لجراحات إزالة إعتام عدسة العين التقليدية، كما أن مضاعفاتها وأعراضها الجانبية وفترة النقاهة أقل بكثير من الجراحات التقليدية، حيث أجري الجراحة الطاقم الطبي المكون من الدكتور زكريا أحمد كمال استشاري طب وجراحات العيون بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة دينا السيد استشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من كل من "محمد عبد الرضى - رانيا منصور - بسمة حسين - اسراء عبد الرضي - فني التخدير"، وتم إجراء العملية بتكلفة 300 جنية فقط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.



