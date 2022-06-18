محافظ المنوفية يواصل لقاءته اليومية بالمواطنين لحل مشاكلهم

المنوفية - محمد فتحى

قدم أحد شباب قرية دراجيل بمركز ومدينة الشهداء، شكره وتقديره للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استجابته الفورية وسرعة إنهاء إجراءات رخصة المشروع الخاص به و توصيل كافة المرافق مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتنوعة لتعزيز ثقافة العمل الحر والحد من البطالة وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، جاء ذلك خلال اللقاء اليومي بالمواطنين والذي حرص محافظ المنوفية على عقده بشكل يومي لإيجاد حلول سريعة لكافة مشاكل المواطنين .

هذا وقد قامت سيدة من الخاطبة البلد تبلغ من العمر (52) عاماً بالتبرع بقطعة أرض على مساحة (8) قيراط بناحية كفر داوود لإقامة معهد ديني ومدرسة عليها لخدمة أهالي القرية ، وقد كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات باتخاذ اللازم للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب ، هذا وقد وجه المحافظ بتوفير كشك بموقف تلا الجديد لأرملة من ناحية مركز تلا تعول أربعة أبناء أحدهم يعانى من زيادة بكهرباء المخ مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالموافقة على إدراج مواطنة ضمن العمالة اليومية بالوحدة المحلية نظرا لظروفها المعيشية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم للتعامل الفوري معها حفاظا على مصالحهم وحقوقهم، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى .