محافظ الإسماعيلية يبحث مواقع 3 قطع أراضٍ لإنشاء فرع لجامعة الأزهر

الإسماعيلية – السيد فلاح

بحث اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مواقع 3 قطع أراضٍ للتعرف على مدي صلاحيتها لإقامة فرع لجامعة الأزهر بالإسماعيلية، لخدمة المحافظة، وإقليم القناة والشرقية وشمال سيناء.

كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ قد وافقت على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، بناء على الاقتراح برغبة المقدم من نواب الإسماعيلية بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، وسط حضور اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

كان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلسى النواب والشورى، لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية علي مستوي المحافظة، ومناقشة الحلول الأنسب لها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، ومن أهمها مشكلات عجز أعداد المدرسين والعمال بالمدارس، بالإضافة إلى مناقشة معايير اختيار المدارس التي تدخل خطة الصيانة الشاملة، ومعايير إنشاء مدارس جديدة، ووافق محافظ الإسماعيلية علي حضور افتتاح المدرسة التجريبية للغات الجديدة بالقصاصين والتي تدخل الخدمة في العام الدراسي القادم.