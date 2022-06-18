محافظ أسوان يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

أسوان - صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد أبوغنيمة، بمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو المقبل،

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، بجانب توزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب والطالبات بشكل مستمر طوال أيام الامتحانات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، مشدداً على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، فضلاً عن منع أي مناورات لتثبيت التيار الكهربائي مع توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على انتظام الامتحانات ، وبالتوازي عدم إجراء أي صيانة دورية لشبكات مياه الشرب في المناطق التي بها لجان أمتحانية ، وهو الذى يتزامن مع الانتهاء أيضاً من تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان المشاركين في العملية الإمتحانية مع التأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها ، ومن جانبه كشف الدكتور محمد أبوغنيمة بأن محافظ أسوان أمر بمراجعة الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب وخاصة مع مديرية الأمن لضمان انتظام إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، وكذا تنفيذ بروتوكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والتأمين الصحي والكهرباء لتوفير المتطلبات " كل في اختصاصه " ، مضيفاً بأنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

وأكد السكرتير العام للمحافظة على أنه سيكون هناك اتصال دائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم ومركز الأزمات والعمليات الرئيسية بالمحافظة، وأيضاً الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، مشيراً إلى أن هناك تكليفات لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية اللجان واستراحات المراقبين على مدار الساعة مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، علاوة على سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانات .