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لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المرشحين لرئاسة جامعتى المنصورة وأسيوط

السبت، 18 يونيو 2022 02:42 م
لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المرشحين لرئاسة جامعتى المنصورة وأسيوط اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين
كتب ـ محمد صبحى

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي المنصورة وأسيوط، اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 .
 
وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (المنيا ومدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمني الخاص بذلك.
 
جدير بالذكر، أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق 16 يونيو 2022 ، بمقابلة السادة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق.
 
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