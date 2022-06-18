قطع وضعف مياه الشرب بـ 12 قطاع فى الجيزة من الساعة 12 حتى 6 صباحاً

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً اليوم السبت.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( صفط اللبن، ناهيا، أوسيم، برطس ) وضعف المياه بمناطق ( الهرم، فيصل، المناشى، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، بنى مجدول ).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

كما تقوم الشركة بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).