قاتل مالك ورشة بالخانكة يجري معاينة تصويرية للجريمة وسط تواجد أمني

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى المتهم بقتل مالك ورشة سروجي سيارات بقرية القلج في الخانكة، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، وسط تواجد أمني مكثف من جانب رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية.

وشرح المتهم كيفية إطلاقه النار على المجني عليه، وهروبه بدراجة بخارية خاصة به، عقب ارتكابه الجريمة.

تلقى مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد تعرض مالك ورشة لإطلاق نار، على يد عاطل، بقرية القلج، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه الشهير بـ"لطفي السوري" وبين المتهم "عاطل"، بسبب اعتداء الجاني على ابن الضحية، ولدى معاتبة مالك الورشة له، وجه له المتهم السباب، وتوعده بالانتقام.

وتوصلت التحريات أن المتهم انتهز فرصة وجود الضحية بورشته، وأطلق عليه أعيرة نارية، أصابته إحداها، وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية،

بإعداد عدة أكمنة بإشراف المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث الخانكة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.