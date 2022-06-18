طقس الخليج.. نهار صافى بالبحرين وغبار بالسعودية

تشهد المملكة السعودية طقسا مغبرا يناقضه نهار صافى بالبحرين لا يخلوا من قيظ ولكن تنخفض درجات الحرارة خلال الليل.

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 43°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً مغبراً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي أعلى بـ3°م من ليلة أمس.

الكويت

حار نهارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

شديد الحرارة ليلا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.