اليوم السابع
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طقس الخليج.. نهار صافى بالبحرين وغبار بالسعودية

السبت، 18 يونيو 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. نهار صافى بالبحرين وغبار بالسعودية طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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تشهد المملكة السعودية طقسا مغبرا يناقضه نهار صافى بالبحرين لا يخلوا من قيظ ولكن تنخفض درجات الحرارة خلال الليل.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 43°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً مغبراً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

البحرين
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 
الإمارات
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي أعلى بـ3°م من ليلة أمس. 
 
الكويت
 
حار نهارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار.
 
شديد الحرارة ليلا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.
 

 


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