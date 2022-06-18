ضبط سيارة محملة بـ35 طن قمح فى البحيرة أثناء نقلهم خارج محافظة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة ، عن ضبط سيارة محملة بـ 35 طن من القمح المحلي بكفر الدوار أثناء نقلهم خارج المحافظة.⁦

حيث تم مصادرة القمح المضبوط وتوريده بمطاحن كفر الدوار وضبط المتهم وجاري العرض على النيابة العامة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

و أشاد محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة للقضاء على السوق السوداء وتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين مؤكداً على إستمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.