صور.. شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 134 محضر ومخالفة فى حملات بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 23 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و36 محضر مضبوطات متنوعة، و4 محاضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط عدد 17شيشة، وضبط 4 ميكروفون إزعاج، و49 محضر إزالات إدارية.

وتمت أعمال الحملة بشوارع مدينة القرنة، ومنطقة مرسى معدية الأهالي وقري الأقالتة والبعيرات والضبعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، حيث شارك بالحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة والرائد علي فكري وكيل إدارة المرافق والنقيب شاذلي محمد وشريف جمعة، وأحمد حجازي من إدارة المرافق ورؤساء القري والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات بمركز ومدينة القرنة.

وكان قد قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة بالاشتراك مع مركز ومدينة الأقصر لتحقيق الإنضباط بالشارع الإقصرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات، تضمنت 21 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و7 محاضر نظافة عامة، و29 محضر مضبوطات متنوعة، و5 ميكروفون يسبب إزعاج، و37 إزالات ادارية، وقطع عدد 9 وصلة كهرباء عشوائية، حيث وتمت أعمال الحملة فى مناطق السوق السياحي، سوق الصنايع ، طريق الكورنيش، منطقه الكرنك ،يوسف حسن ،المحطه،المنشية بقيادة النقيب على شيحة وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وحسن أحمد بسطاوي نائب رئيس حي وسط، وسعد توفيق مدير المكتب الفني بحى وسط وتحت إشراف احمد ابو عيش سكرتير مدينة الأقصر .



شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 134 محضر ومخالفة (3)



شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 134 محضر ومخالفة (2)