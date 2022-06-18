شاهد سفير كوريا الجنوبية يرتدى "الشال" السيناوى خلال زيارته لجنوب سيناء

كتبت رباب فتحى

نشر هونج جين ووك، السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة فيديو على حسابه على موقع تويتر يظهر فيه وهو يرتدى "الشال السيناوى"، وكتب عليه "أن تصبح بدويا".

وقام السفير بجولة فى جنوب سيناء تشمل سانت كاترين وطابا ودهب لبحث إمكانية الترويج للمنطقة بالنسبة للسياح الكوريين.

وكان التقى سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وأجرى نقاشًا مثمرًا حول كيفية توسيع العلاقات القوية بالفعل بين الشعبين، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة.



سفير كوريا الجنوبية

واعترافًا منهم بأن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا تتعزز بوتيرة سريعة خاصة بفضل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوري السابق، مون جاي إن، لمصر في يناير الماضي، اتفقا على السعي تجاه تبادلات أكبر وأوثق بين شعبي البلدين لجعل العلاقة أكثر استدامة.

وتبادلا أيضاً الطرق المختلفة لتعزيز التبادلات البشرية مثل إعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا، وإقامة علاقة شقيقة بين المحافظات، وإنشاء مركز اتصال شامل الخدمات للمسافرين الكوريين في جنوب سيناء.