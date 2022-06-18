اليوم السابع
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حياة كريمة.. الكشف على 2262 مواطنا فى قافلة طبية بقرية القصبى غرب بالشرقية

السبت، 18 يونيو 2022 10:42 ص
حياة كريمة.. الكشف على 2262 مواطنا فى قافلة طبية بقرية القصبى غرب بالشرقية توقيع الكشف على الاطفال
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القصبي غرب، بمدينة صان الحجر، والتي وقعت الكشف الطبي على 2262 مواطنا، ذلك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، وتوفير العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2262 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

 


الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

صحة الشرقية

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حياة كريمة



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