اليوم السابع
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توكاييف: كازاخستان لن تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

السبت، 18 يونيو 2022 08:00 ص
توكاييف: كازاخستان لن تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف
وكالات

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اعتبر الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أن حق الشعوب في تقرير المصير إذا تم تطبيقه في كل مكان، فإن أعداد الدول في العالم سيكون أكثر من 500 أو 600 دولة بدلا من 193 الآن.

وقال خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إن بلاده تعتبر جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أشباه دول ومن غير المرجح أن تعترف باستقلالهما.

وتابع: "نحن لا نعترف بتايوان أو كوسوفو أو أوسيتيا الجنوبية أو أبخازيا. ويبدو أن هذا المبدأ سنواصل تطبيقه على التجمعات شبه الحكومية، هذا هو الوصف الذي يمكن ان نطلقه على دونيتسك ولوغانسك".


دونيستك

روسيا

اوكرانيا

كازخستان

جومارت توكاييف

الحرب الروسيه الاوكرانيه

لوغانسك



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