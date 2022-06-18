تموين جنوب سيناء يشدد حملاته الرقابيه على مختلف مدن المحافظة ويحرر 69 محضرا تموينيا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتعليمات المحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين للمهندس ابراهيم الحارون وكيل المديريه بمتابعة ومراقبة كافة الانشطه التموينيه والمحال العامه والتزامها بالقرارات التموينيه

تم تكثيف الحملات على مختلف المدن وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك عبد الراضى محمود مدير حماية المستهلك بالجنوب ومفتشى الرقابه بالمديرية ومديرى الإدارات، وأسفرت الحملة وتم تحرير69 محضر تموينى.

بمدن شرم ودهب والطور وابو زنيمه وابو رديس وبيانهم كالتالي:

وتحرير 5محاضر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيه (38 كجم عسل ابيض و 18 كجم جبنة و18 كجم بن و505 علبة سجائر و 13 لتر زيوت عطريه)

و19 محضر بيع بزيادة عن السعر و24 محضر عدم إعلان عن الاسعار و5 محاضر لتجار تموينين لعدم اعطائهم بون الصرف للمواطنين و2 محضر إثبات حاله لمخبزين

توقف عن الإنتاج وخبز غير مطابق للمواصفات و14 محضر عدم حمل شهاده صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.