"تعليم دمياط" يستقبل رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين امتحانات الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.

وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 32 استراحة للمعلمين منها 12 استراحة خاصة بالسيدات من مراقبى الثانوية العامة؛ للعام الدراسى الحالى 2022، تجهيزا على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم" أنه شكلت لجنة برئاسة أحمد السؤالى مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى للعمل على تجهيز الاستراحات بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها إعدادا جيداً بما يليق بالمعلم، لافتاً إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، وتوفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من كهرباء وإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين، وتم الانتهاء من تجهيزها تماما ومستعدة لاستقبال المشاركين.



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (5)



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (6)



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (7)



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (1)



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (2)



تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (3)