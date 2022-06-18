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"تعليم المنوفية": تجهيز 108 لجان امتحانية لاستقبال 34 ألف و521 طالب وطالبة

السبت، 18 يونيو 2022 11:02 ص
"تعليم المنوفية": تجهيز 108 لجان امتحانية لاستقبال 34 ألف و521 طالب وطالبة تجهيز الفصول لامتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي من المقرر انطلاقها يوم الاثنين القادم 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو القادم، مؤكدا على المتابعة المستمرة لانتظام سير الإمتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية. 
 
وأوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد (108) لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال  (34) ألف و (521) طالب وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان ، كما أكدت على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الإنتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.
 
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات  .
 

 


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