تعرف على محور الفشن العابر لنيل بنى سويف

تواصل وزارة النقل تنفيذ عدد من المحاور العرضية على النيل، لتقليل المسافات بين كبارى النيل إلى 25 كم فقط، للتسهيل على المواطنين، ومن بين هذه المحاور "محور الفشن" الجارى تنفيذه بمحافظة بنى سويف .
وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن المحور..
- يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.
- يبلغ طوله 27 كم ، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.
- يتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
- يشمل إنشاء 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربى، كوبرى بحر يوسف، كوبرى على الطريق الصحراوى الغربي.
- به 6 أنفاق على مدقات زراعية.
- يربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل.
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