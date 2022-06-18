تطورات انهيار جزء من عقار بإمبابة.. تشكيل لجنة للفحص

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار جزء من منزل غير مأهول بالسكان، مكون من طابقين، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ورد بلاغ لشرطة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بتعرض منزل مكون من طابقين لانهيار جزء منه، بحى إمبابة.

توصلت تحريات رجال المباحث، ومعاينة الأجهزة المختصة، أن المنزل مكون من طابقين، غير مأهول بالسكان، ولم يتسبب فى أى إصابات.

تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وبيان تأثرها من الانهيار من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.