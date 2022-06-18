اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 03:18 م
أكرم القصاص
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تطهير 160 مسجدا و80 منشأة حكومية وتنفيذ 7 قرارات إزالة بالمحلة

السبت، 18 يونيو 2022 02:40 م
تطهير 160 مسجدا و80 منشأة حكومية وتنفيذ 7 قرارات إزالة بالمحلة جانب من تطهير المساجد
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه " تم تنفيذ العديد من الحملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد و قد أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 7حالات إزالة بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن ( حالتين ) و المعتمدية ( حالتين ) و سامول و صفط تراب و البنوان ( حالة واحدة لكل منهم ) بمساحة 6  قيراط و 21  سهم.

 

وأضاف "الجرواني" أن التعديات شملت إقامة مبانى و أسوار بالبلوك و قواعد خرسانية و أساسات بالمونة الاسمنتية و البلوك و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكد أنه تم تحرير 56 محضرا متنوعا منها 28 محضر نظافة و 18 إشغال و 6 كمامة و 4 بيئة.
 
 
كما شملت الإجراءات الاحترازية تطهير 160 مسجدا و80 جهة حكومية بالوحدات المحلية و رش شوارع القرى بالمبيدات للقضاء على الحشرات الضارة و الناقلة للأمراض، وتمت الإزالات تحت إشراف المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤوساء الوحدات المحلية.
 
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جانب من قرارات الإزالة والأعمال


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