اليوم السابع
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انهيار أجزاء من عقار قديم خال من السكان بحى جمرك بالإسكندرية

السبت، 18 يونيو 2022 10:05 م
انهيار أجزاء من عقار قديم خال من السكان بحى جمرك بالإسكندرية انهيار منزل - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بحى الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 24 مسجد حارة الحلوجى الجمرك والعقار خالى من السكان، ولا توجد أى إصابات وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الأنقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار.

 

وكان حى الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى، رئيس حى الجمرك، قد تلقى بلاغ، بسقوط أجزاء من عقار فى شارع النجمة (حارة الطماطم) متفرع من شارع الجنينة وشارع الفراهدة، أدى إلى تجمع رديم فى الشارع، دون إصابات وتم التواصل مع المهندس أحمد أبو العلا مدير التدخل السريع بحى الجمرك، حيث تم التنسيق معه وعمل اللازم.

 


الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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