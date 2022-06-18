اليوم السابع: تكليفات واضحة من الرئيس السيسى بسرعة وكفاءة تطوير المدن الجديدة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: ترحيب مصرى بحرينى بالقمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية.. مدبولى يتفقد «العلمين الجديدة » ويؤكد: تكليفات واضحة من الرئيس السيسى بسرعة وكفاءة التنفيذ لتطوير المدن الجديدة

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