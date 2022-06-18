"الغضبان" يتابع الأعمال النهائية بميدان مدخل بورسعيد الجنوبي

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الأعمال النهائية الجارية في تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل بورسعيد الجنوبي وامتداد محور 30 يونيو، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة هويدا شميس رئيس جهاز تعمير سيناء فرع بورسعيد، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي.

واستعرض محافظ بورسعيد، أعمال التطوير التي تمت حتى الآن في المنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبي والمواجهة لشارع الرحاب بحي الضواحي، والتي تشهد رفع كفاءة على أعلى مستوى باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب، وامتداد لتطوير شارع عزمي، وامتداد لمشروع الميناء البري الجديد والحديقة الدولية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى إقامة المشروعات الخدمية وتطوير الطرق والمحاور والميادين، منوها أن حي الضواحي حاز على نصيب كبير من المشروعات الخدمية فضلا عن خطة تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، للارتقاء بحي الضواحي.

وأطلع المحافظ على التصاميم الهندسية والجداريات وأعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتي تعبر عن هوية بورسعيد التاريخية والحضارية، مشيدا بأعمال التطوير، حيث وجه محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء الأعمال الجارية بمحيط ميدان مدخل بورسعيد الجنوبي بامتداد محور 30 يونيو لافتتاحها قريبا.



المحافظ في الميدان



المحافظ والمهندسين



جانب من الميدان