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الزراعة: اعتماد 388 مليون جنيه للمربين والمزارعين لتطوير مراكز تجميع الألبان

السبت، 18 يونيو 2022 12:45 م
الزراعة: اعتماد 388 مليون جنيه للمربين والمزارعين لتطوير مراكز تجميع الألبان وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام للمشروع القومي لانشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.
 
وأشار العدد إلى أن إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي تم حصرها على مستوى الجمهورية، منذ اطلاق المشروع بلغت حوالي 826 مركز لتجميع الألبان،  والمستهدف تطويرها وتحديثها، وفقا للمواصفات القياسية بهدف توفير كوب لبن صحي وآمن للمواطنين.
 
ويبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء بالفعل من تطويرها وتحديثها حتى الآن حوالي 218 مركز لتجميع الألبان، كذلك تم انشاء 34 مركز مطور وحديث لتجميع الألبان.
 
كما تم اعتماد مبلغ وقدره حوالي، 388 مليون جنيه تم اعتمادها حتى الآن لصالح المربيين والمزارعين لتمويل تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم ادارج المشروع ضمن مبادرة البنك المركزي، لمنح قروض  بفائدة 5٪ سنوية لتمويل المربيين لتطوير مراكز تجميع الألبان.
 
كما تم رصد مبلغ 113 مليون جنيه لتجهيز 19 مركز تجميع ألبان بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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