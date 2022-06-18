الدليفرى الحر.. عماد فكر خارج الصندوق واشترى دراجة نارية ونفذ مشروعه "لايف"

فريق المحافظات

فكرة خارج الصندوق هو ما فعله شاب من محافظة المنوفية ليتمكن من كسب لقمة العيش له ولأسرته دون التواكل أو طلب المساعدة، ليكسب رزقه من تعبه، ليجهز دراجته النارية والتى اشتراها بالتقسيط ويحولها إلى دليفرى حر يقوم بنقل الطلبات لكل من يريد فى فكرة خارج الصندوق ومن أجل العمل الحلال .

فكرة

عماد عيسى، الأربعينى العمر، والذى وجد نفسه إذا لم يفكر فى طريقة لكسب الرزق فسيكون مصيره هو إضافة طابور العاطلين لواحد، ولكنه علم أن لديه أسرة لابد من الإنفاق عليها وكسب لقمة العيش ، ففكر فى أن يكون لديه دراجة نارية يعمل من خلالها على توصيل الطلبات للمنازل وبشكل سريع .

التنفيذ

وقال ، تولدت لدى الفكرة لضرورة السعى على الرزق، وعدم القدرة على التحاق بأى وظيفة، فقمت بشراء الدراجة النارية بالتقسيط وبمعاونة الأصدقاء حتى أتمكن من شرائها، وقمت بعمل بعض الأرقام على صفحات التواصل الاجتماعى من أجل الدعاية ولتعريف المواطنين بما أقوم به من خدمات .

الطلبات

وتابع عماد، أنه يقوم بنقل أى شىء وينفذ أى طلب سواء من شراء لخضار أو لحوم أو دجاج أو غيرها من المشتريات للمواطنين ويقوم بتوصيلها لهم مقابل رسوم خدمة التوصيل والانتقال والتى لا تتخطى 10 جنيهات، لافتا إلى أنه تعتبر أقل بكثير من تعب سيدة المنزل فى النزول إلى السوق لشراء المستلزمات التى تحتاجها .

الثقة والأمانة

وأضاف ، إن الأمانة هى أهم شىء فى تلك المهنة وذلك لأنها ستحافظ على الجميع وبخاصة أن معظم التعامل يتم من خلال سيدات المنازل وأن معظم الكليات يتم توصيلها لهم، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا فى سبيل الحصول على ثقة الجميع .

مواعيد العمل

وأشار إلى أنه يعمل من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، وأنه يوفر التعب والعناء على السيدة وربة المنزل من النزول فى وقت الحر أو الشتاء أو الأمطار ويوفر عليها عناء ومشقة الخروج للبحث عما تريد، وأنه اكتسب ثقة كبيرة بين الجميع من خلال حسن التعامل مع الجميع .

أهم المشكلات

وأوضح أن أكثر المشكلات التى تواجهه منها شبكة الهاتف المحمول أو إغلاق العميل لهاتفه أو عدم ردة على أرقام غريبة والتى من الممكن أن تجعل يعود بالطلب مرة أخرى، لافتا إلى أنه تعرض للعديد من المواقف الصعبة والتى من بينها أنه تعرض لأن يعود بالطلب إلى منزلة بعد أن يدفع ثمنه بعد كان الطلب لكحك وبسكويت وبسبب المطبات بالطريق تحطم الطلب فلم يتسلمه العميل فاضطررت لأن أدفع ثمنه وأعود به إلى المنزل .

مناشدة

وناشد عماد جميع الشباب بأن يعملوا أى عمل طالما أنه حلال ولا يتكبرون على أى عمل مهما كان هذا العمل، لافتا إلى أنه عمل بالعديد من الاعمال كحارس أمن وفى محل وعامل وغيرها من الأعمال حتى تحصل على لقمة العيش الحلال، وعلى الجميع أن يسعى للكسب الحلال .