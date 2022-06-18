اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الأفريقى لمقاولى البناء": كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق بوقت قياسى

السبت، 18 يونيو 2022 07:54 م
"الأفريقى لمقاولى البناء": كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق بوقت قياسى المهندس حسن عبد العزيز
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، ملتقى بناة مصر فى نسخته السابعة مختلف تماما بعد أن أصبحت الشركات المصرية متابعة بشكل مميز من الجهات الأفريقية والعالمية.

 

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق للمشاركة فى استضافة كاس الأمم الأفريقية القادمة لتنفيذها فى وقت قياسى، وكذلك تم التوقيع على عدد من المشروعات فى الكونغو الديمقراطية بحصور رئيس الكونغو فى القاهرة.

 

وأوضح "عبد العزيز"، أن براعة التنفيذ والأساليب الحديثة التى تعتمد عليها الشركات المصرية، فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية جعلها تكتسب سمعة طيبة فى السوق الأفريقية.

 

وقال إن شركة ضخمة مثل المقاولون العرب تعاونت مع شركات أخرى لعمل التكامل فى سد تنزانيا، وكل هذا جعل لشركات المقاولين المصرية تكتسب سمعة طيبة فى السوق الأفريقية، وطلب بعض الدول دخول الشركات المصرية لسوقهم المحلية من أجل تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بجانب تدريب العمالة.


الإفريقى لمقاولى البناء

كوت ديفوار

مصر

أخبار مصر

شركات البناء المصرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة