الأطفال المعرضين لـ كورونا أثناء الحمل معرضون لمشاكل النمو العصبى

كتبت إيناس البنا

وفقا لموقع "timesnownews" وجد الباحثون أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالعدوى يظهرون صعوبات أكبر في الاسترخاء والتكيف مع أجسادهم عندما يتم احتجازهم مقارنة بالأطفال من أمهات غير مصابات، خاصة عندما تحدث العدوى في أواخر الحمل، علاوة على ذلك، يميل الأطفال المولودين من أمهات مصابات إلى إظهار صعوبة أكبر في التحكم في حركة الرأس والكتف.

تشير هذه التعديلات إلى وجود تأثير Covid محتمل على وظيفة الحركة (التحكم في الحركة)، وقالت الدكتورة روزا أيسا أريولا من مستشفى جامعة ماركيز دي فالديسيا في سانتاندير بإسبانيا "ليس كل الأطفال المولودين لأمهات مصابات بـ Covid يظهرون اختلافات في النمو العصبي ، لكن بياناتنا تظهر أن مخاطرهم تزداد مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا لـ Covid في الرحم نحن بحاجة إلى دراسة أكبر لتأكيد المدى الدقيق للاختلاف.

تم تقديم التحليل في المؤتمر الأوروبي الثلاثين للطب النفسي الذي عقد في بودابست، حيث قارن التقييم الأولي للأطفال المولودن لنساء مصابات بـ بكورونا وتم تشخيصهم إيجابيًا، مع 21 ضوابط صحية غير مصابة.

خضعت الأمهات لسلسلة من الاختبارات ، بما في ذلك الاختبارات الهرمونية وغيرها من الاختبارات الكيميائية الحيوية (قياس أشياء مثل مستويات الكورتيزول ، والاستجابة المناعية ، وما إلى ذلك) اختبارات اللعاب ، والاستجابات الحركية ، والاستبيانات النفسية أثناء الحمل وبعده.

تضمنت اختبارات ما بعد الولادة مقياس التقييم السلوكي لحديثي الولادة (NBAS) ، والذي يقيس حركة الطفل وسلوكه، قال Agueda Castro Quintas بجامعة برشلونة: "وجدنا أن بعض عناصر قياس التقييم السلوكي لحديثي الولادة NBAS قد تغيرت في الأطفال الرضع بعمر 6 أسابيع الذين تعرضوا لفيروس كورونا أثناء الحمل.

"هناك حاجة كبيرة لدراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء Covid-19 على صحة ورفاهية الوالدين والرضع.