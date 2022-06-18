إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ترويسكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب ترويسكل بطريق قرية تلات بمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى قد تلقى اخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بانقلاب ترويسكل فى طريق الفيوم- تلات بالقرب من المقابر وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 اشخاص كانوا يستقلون الترويسكل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة خطرت النيابة التى تولت التحقيق.