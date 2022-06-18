اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 09:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ترويسكل بالفيوم

السبت، 18 يونيو 2022 08:54 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ترويسكل بالفيوم مستشفى الفيوم العام
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب ترويسكل بطريق قرية تلات بمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوى قد تلقى اخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بانقلاب ترويسكل فى طريق الفيوم- تلات بالقرب من المقابر وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 اشخاص كانوا يستقلون الترويسكل.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة خطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة