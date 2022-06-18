وقعت الاشتباكات الأسبوعية الأشد كالعادة في محافظة "نابلس" التي تكثر بها المستوطنات، وقالت مصادر فلسطينية إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق في مواجهات في بلدة "بيتا" الجنوبية، وقرية "بيت دجن" الشرقية.



وأضافت المصادر أن مواجهات أخرى اندلعت في قرية "قريوت" جنوب نابلس، بعد اقتحام المستوطنين نبع مياه في القرية، تكرارا لما حدث خلال الأسابيع الأخيرة، ووفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان القرية الذين خرجوا للتصدي لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب أهل القرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وفي محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة، أصيب 11 شابا بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة تنطلق أسبوعيا، كل يوم جمعة، من قرية "كفر قدوم" وذلك لمناهضة الاستيطان وللتنديد بجريمة الاحتلال فجر اليوم في جنين، حيث تم تصفية ثلاثة شبان فلسطينيين في شرق المدينة الأبية.



واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة بوابل من الرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة 11 منهم، إضافة إلى العشرات بينهم نساء وأطفال بالاختناق.



وفي مُحافظة الخليل الجنوبية، وهي أكبر محافظة فلسطينية في الضفة، من حيث عدد السكان، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.



وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون على أسطح المحال التجارية قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والفتية في الشارع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.