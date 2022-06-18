إصابة سائق توك توك بطعنة بالصدر بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج سائق توك توك يبلغ من العمر 18 سنة مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وذلك على إثر وقوع مشاجرة مع سائق توك توك أخر بسبب أولوية المرور بالطريق بدائرة مركز طما.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقى توك توك وإصابة أحدهما بطعنة نافذة والاخر بسحجات بالرقبة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد احمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما وتبين أنها بين كل من " طرف أول " محمود ج ع س 18 سنة سائق توك توك- ويقيم دائرة المركز مصاباً " جرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله للمستشفي المركزي.

وبين " طرف ثان " عبد الله م ا م 23 سنة سائق توك توك - ويقيم بندر طما مصاباً " سحجه بالرقبه تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض " مطواة " وبسؤاله قرر حدوث مشادة كلاميه فيما بينهما تطورت إلي مشاجرة قام علي آثرها بالتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب أولوية المرور تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.