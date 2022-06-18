أمن القليوبية يلقي القبض على المتهم بقتل صاحب ورشة سروجي سيارات في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل صاحب ورشة سروجي سيارات بقرية القلج دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهم أطلق النار على المجنى علية وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية، وعقب تحديد الأماكن التي يتردد عليها تم ضبطه وقام بتمثيل جريمتة أمام رجال النيابة فتولت التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الخانكة، بلاغا يفيد تعرض صاحب ورشة لإطلاق نار على يد عاطل بقرية القلج، ما أدى إلى مصرعه. انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وجود مشادة كلامية بين المجني عليه الشهير بـ"لطفي السوري" وبين المتهم، عاطل، بسبب اعتداء المتهم على ابن المجنى عليه، ولدى معاتبة صاحب الورشة له، وجه له المتهم السباب وتوعده بالانتقام وانتهز المتهم فرصة وجود المجنى علية بورشته، وأطلق عليه أعيرة نارية أصابته إحداها وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة امام فريق من النيابة العامة ورجال البحث الجنائى وامرت النيابة بحبسة 4 ايام على ذمة التحقيقات.