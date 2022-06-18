أكبر بنك في بيلاروسيا يعلق التحويلات بالدولار الأمريكي للأفراد

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علق بنك بيلاروسيا، أكبر بنك في بيلاروسيا، مؤقتًا التحويلات بالدولار الأمريكي للأفراد.

وأفاد البنك البيلاروسي - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم السبت، أنه علق مؤقتًا التحويلات الدولية للأفراد بالدولار الأمريكي، ولا توجد معلومات عن موعد استئناف هذه التحويلات.

وأعلن البنك - في وقت سابق - أنه لن يجري تحويلات بنكية دولية بالدولار الأمريكي إلى المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. كما أعلن البنك تعليق التحويلات الدولية بالدولار الكندي والكرونة الدنماركية والهريفنيا والجنيه الإسترليني والكرونة النرويجية والفرنك السويسري.

ويمثل بنك بيلاروسيا، الذي يعمل منذ عام 1995، أكثر من 40٪ من أصول النظام المصرفي بأكمله في البلاد. وتمتلك لجنة أملاك الدولة 99.11٪ من البنك وتمتلك الكيانات الإدارية والإقليمية 0.76٪ من الأسهم والكيانات القانونية تمتلك 0.02٪.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على بيلاروسيا تمنع، من بين أمور أخرى، الحكومة البيلاروسية والبنوك الحكومية من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية ويدرج بنك بيلاروسيا على قائمة العقوبات.