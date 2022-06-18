أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما كشف عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات.



وزير الرياضة عن أزمة الجبلاية: القانون لا يسمح للوزير بإقالة اتحاد الكرة إلا بحالة واحدة علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أزمة اتحاد كرة القدم المصرى قائلا: القانون لا يعطي وزير الشباب أن يقيل مجلس إدارة الاتحاد لكن هذا دور الجمعية العمومية لسحب الثقة.

وأوضح الوزير، أن القانون يسمح للوزير التدخل في حالة واحدة وهي وجود مخالفات مالية أو اتهام من قبل النيابة أو صدور حكم بحق أعضاء مجلس الإدارة.



رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، مشروعات مدينة العلمين الجديدة يرافقه عدد من الوزراء.



فتح أبواب ستاد القمة بين الأهلى والزمالك فى الرابعة عصرا أمام الجماهير تقرر فتح أبواب ستاد السلام أمام الجماهير في الرابعة عصرًا حتى قبيل انطلاق المباراة، مع تشديد الإجراءات على الأبواب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.



متحدث "الصحة": الحصول على لقاح كورونا إلزامى رغم رفع قيود السفر قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن رفع إجراءات قيود السفر والحجر الصحي على المصريين والأجانب، قائلا: "هذا القرار يؤكد أن الدولة لا تتحرك إلا وفق معلومات ودراسات وأبحاث موثقة ودقيقة.. وكل قرار تتخذه الجهات المعنية هدفه الحفاظ على الصحة العامة، ووجود لقاحات كورونا ساهم في إصدار قرار تخفيف قيود السفر.. والحصول على اللقاح هو خط الدفاع الأول والثاني والثالث ضد الإصابة الشديدة أو ارتفاع معدلات الوفيات.. وانتشار التطعيم ساهم في تخفيف الإصابات وبالتالي علينا الحصول على التطعيم لأنه الوسيلة الفعالة الآمنة والتطعيم إلزامي لتحقيق الصحة العامة وصحة جميع المواطنين"



موعد عيد الأضحى 2022 .. 9 يوليو فلكيا .. باقٍ 20 يومًا 20 يوما تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2022، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).



كييف: مقتل 33 ألفا و350 جنديا روسيا و323 طفلا أوكرانيا منذ الحرب أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 33 ألفا و350 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 18 يونيو.



وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1456 دبابة و3573 مركبة قتالية مصفحة و739 نظام مدفعي و180 مروحية و594 طائرة بدون طيار و129 صاروخ كروز.



جهود أمنية لمواجهة "شاومينج" وصفحات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إنه مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تبدأ استعدادات مكثفة لهذه الامتحانات.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جروبات الغش تنشط مع دخول الامتحانات، وتداعب مشاعر الطلاب لابتزازهم بالأموال، لافتا إلى أن هناك جهودا أمنية ضخمة لرصد ومتابعة هذه الجروبات وضبط القائمين عليها باستمرار، لا سيما ممن يطلقوا على أنفسهم "شاومينج"، مطالبا الطلاب بعدم الانصياع للقائمين على هذه الجروبات، لا سيما أن التطوير الذي لحق بالثانوية العامة يساهم في التصدي للغش.