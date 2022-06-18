أب يتخلص من ابنته خنقا بالدقهلية لشكّه فى سلوكها.. والأهالى: تحت تأثير المخدر

تخلص أب من نجلته القاصر خنقا بقرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد شكه فى سلوكها وتأكيد عدد من الأهالى إصابته بهلاوس نتيجة تعاطى العقاقير المخدرة" مخدر الشابو"، وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز نبروه يبلاغ أهالى قرية كفر الحصة بقيام شخص بالتخلص من نجلته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة بالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تدعي"شمس"، 14 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد عدد من الأهالى فى تحقيقات الشرطة أن الأب ويدعي"س"، 50عاما، قام بالتعدى على نجلته بالضرب وأمسك بقطعة قماش وتخلص منها بعد شكله فى سلوكها فضلا عن إصابته ببعض الهلاوى، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو المخدر".

وأضاف شهود الواقعه، أن المتهم متزوج من سيدتين واولاده قاموا بمقاطعته، الا أنه كان يعاود الظهور من حين لأخر والتعدى على أولادى من زوجته الأولى معروف بسلوكه المؤذى للجميع، الا أن اتى وأمسك بنجاته وقام بخنقها حتى فارقت الحياة وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى باشرت التحقيقات.