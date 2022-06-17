اليوم السابع
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16.7 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:10 م
16.7 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع صورة ارشيفية ــ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 48.8%، والعرب على 2.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 289.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين 71.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 9.3%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8986.7 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1862.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 657.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.3 مليار جنيه إلى 377.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.5 مليار جنيه إلى 116.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.7%.

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