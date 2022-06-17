واشنطن بوست: سلسلة من الكوارث المناخية تضرب الولايات المتحدة حتى قبل بدء الصيف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن سلسلة من الكوارث المناخية تضرب الولايات المتحدة حتى قبل البداية الرسمية لفصل الصيف، بما فى ذلك فيضانات هائلة فى ولايتى مونتانا وويومنج، وموجة من الارتفاع الشديد فى الحرارة فى الغرب الأوسط.

وذكرت الصحيفة أنه فى شرق ولاية مونتانانا وولاية ويومنيج، دمرت الفيضانات الهائلة الجسور واكتسحت المنازل وأجبرت 10 ألف من الزائرين فى الحديقة الوطنية بيلوستون على الإجلاء. وفقدت أكثر من نصف مليون أسرة فى منطقة البحيرات العظمى ووادى أوهايو الكهرباء فى وقت سابق هذا الأسبوع بعدما ضربتها عواصف رعدية عنيفة. بينما ضربت موجة من ارتفاع الحرارة ما بين نبراسكا إلى ثاوث كارولينا، مما وضع أكثر من 100 مليون أمريكى تحت تحذيرات الحرارة، وأدى ذلك إلى نفوق ألفين على الأقل من الماشية فى كنساس.

وتابعت الصحيفة قائلة إن اليوم الأول الرسمى لفصل الصيف لم يأت بعد، بينما تعانى البلاد من ارتفاع الحرارة والفيضانات. ووصلت موجات الطقس الشديدة مبكرة لتختبر جاهزية البلاد وتثبت مجددا أن كوارث المناخ المتداخلة أصبحت أكثر تكرارا الآن وتقلب حياة الأمريكيين رأسا على عقب.

وقالت راتشيل ليكر، عالمة المناخ فى جماعة البحث والمناصرة " اتحاد العلماء المهتمين"، بأن الصيف أصبح فصل الخطر الذى ترى فيه تلك الأنواع من الأحداث تحدث مبكرا وبوتيرة أكثر تكرارا وتحدث بشكل مشترك، ويظهر مدى ضعف البنية التحتية، لافتة إلى أن الأمر سيصبح أكثر إشكالية.

ويتركز التحول فى منطقة الغرب الأوسط الأمريكى، الذى شهد موجة حرارة مبكرة غير موسمية فى مايو الماضى والتى حطمت الأرقام القياسية، وتعرضت المنطلقة لمزيد من الحرارة وأيضا عواصف رعدية وأعاصير قوية. كما أن مئات الآلف من سكان الغرب الأوسط فقدوا الكهرباء هذا الأسبوع مع تجاوز درجات الحرارة 90 فهرنهايت.