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ميركل: استقالتى ربما ساهمت فى تصعيد الصراع فى أوكرانيا

الجمعة، 17 يونيو 2022 07:34 م
ميركل: استقالتى ربما ساهمت فى تصعيد الصراع فى أوكرانيا أنجيلا ميركل
كتب محمد جمال

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قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية، إن استقالتها قد تكون أحد أسباب تصعيد الصراع في أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت: "من الممكن أن رحيلي ساهم في ذلك، مثل الانتخابات في فرنسا، أو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أو الجمود في تنفيذ اتفاقية مينسك".

وفي نهاية فبراير، أدانت ميركل العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا. وعلى حد قولها "لا يوجد مبرر لهذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي".

وفي محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جرت في أبريل، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن المشكلة برمتها حول أوكرانيا نشأت بعد الانقلاب الذي وقع في كييف في عام 2014.


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