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معلومة تهمك.. تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:30 ص
معلومة تهمك.. تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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فى إطار الخدمات التى اعتاد أن يقدمها "اليوم السابع" للقراء حول الاستشارات القانونية والتي يعاني منها الكتير أمام أبواب المحاكم، نقدم لكم فى خطوات بسيطة الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضورى.
 
- الحكم الحضورى هو الحكم الذى يصدر على متهم حضر جلسة المرافعة وأبدى دفوعه وإن لم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم.
 
- الحكم الغيابى هو ذلك الحكم الذى صدر على متهم لم يحضر جلسة المرافعة، فجلسة المرافعة أمام المحكمة هى الفيصل فى اعتبار الحكم حضورى أم غيابى.
 
ويعتبر الحكم حضورى اعتباريا إذا حضر المتهم تلك الجلسة ثم غادر أثناء الجلسة أو حضر وكيله الخاص جلسة المرافعة. 
 
وتكمن أهمية اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا أو حضورى اعتبارى فى مراعاة الأحكام المتعلقة بالطعن.

الحكم الحضوري

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