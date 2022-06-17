محافظ الإسكندرية: معدلات إنجاز مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 بلغت 70%

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معدلات ونسب إنجاز مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 بطريق الكورنيش، وكذلك متابعة أعمال بدء تنفيذ مرحلة نقل حركة المرور من الطريق المؤقت على الشاطئ إلى طريق الكورنيش تمهيدًا لإزالة الطريق المؤقت واستكمال المشروع.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالإسكندرية.

وقال المحافظ أن المشروع يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، حيث يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة وخاصة فى فصل الصيف. وأكد أنه لن يتم المساس نهائياً بالكورنيش بمنطقة 45 وسيظل بنفس المساحة.

واستمع المحافظ إلى معدلات الإنجاز بالمشروع؛ حيث الانتهاء من نقل جميع المرافق على طريق الكورنيش (مياه- كهرباء- صرف صحي- غاز- اتصالات)، وتم الانتهاء من نقل جميع المرافق داخل شارع السادات (45) (مياه- كهرباء- صرف صحي- غاز- اتصالات)، وتم الانتهاء من أعمال خراسانات جسم النفق وأنفاق المشاة بالكامل. وتم الانتهاء من أعمال صرف المطر على طريق الكورنيش بجوار العمارات، وتم الانتهاء من أعمال صرف المطر داخل شارع السادات (45). وتم الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت الأولى لنصف طريق الكورنيش بجوار العمارات، وتم الانتهاء من أعمال إنارة طريق الكورنيش بجوار العمارات.

تم الانتهاء من أعمال أرصفة الكورنيش بجوار العمارات، وجارى أعمال التشطيبات داخل النفق وأنفاق المشاة (حوائط وأرضيات)، وجارى أعمال التجهيز للرصف داخل شارع السادات (45)، وجارى أعمال شد نـجارة سقف الدور الأخير للبرج الغربى، وتم الانتهاء من (130) مترا طوليا من كوبرى المشاة السياحى من إجمالى (250) مترا، وتم الانتهاء من (325) مترا طوليا من الحائط السائد لطريق الكورنيش البحرى من إجمالى (555) مترا.

ومن المقرر بعد نقل حركة المرور من الطريق المؤقت إلى الكورنيش سيتم إزالة الطريق المؤقت واستكمال أعمال الكبارى المتصلة بالنفق فى اتجاه الكورنيش وكذلك استكمال الحائط السائد للكورنيش بطول (230) مترا وكوبرى المشاة السياحى بطول (120) مترا وإنشاء البرج الشرقي.

كذلك بعد نهو أعمال الحائط السائد للكورنيش البحرى سيتم رصف نصف الكورنيش (الجزء البحري) وبذلك سيكون الكورنيش بعدد 10 حارات (5 حارات لكل اتجاه).