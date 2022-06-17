عمومية الأطباء البيطريين تقرر إحالة ملف نادى العجوزة للنيابة العامة

كتبت آية دعبس

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين ، مشادات كلامية وذلك عقب عرض ملف نادى النقابة النهرى بالعجوزة، وعقب تبادل اتهامات بين مجلس إدارة النادى السابق والحالى، تم عرض إحالة الأمر كاملا للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إحالته للنيابة العامة.

وطرح الدكتور عمرو الجمهورى، آمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، ميزانية عام 2021،حيث تم زيادة الإيرادات عن المصروفات وتحقيق فائض بلغ 533.12 ألف جنيه نتيجة زيادة المحصل من الاشتراكات وزيادة المحصل من الإيرادات الأخرى بالنقابة برغم التأثر بانخفاض التبرعات، مشيرا إلى أنه تم زيادة الأصول الثابتة بمبلغ 1,060 مليون جنيه ، وذلك المبلغ يمثل قيمة الأصول الثابة المحالة خلال عام 2021، كما بلغت قيمة الحسابات الجارية بالبنوك عن عام 2021 مبلغ 24.315 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.046 مليون جنيه من عام 2020 البالغ 18.269 مليون جنيه، ويرجع السبب في ذلك الى إضافة قيمة أرض أکتوبر 16.339 مليون جنيه، واستبعاد قيده 10 مليون جنيه شهادات استثمار البنك الزراعي .

وأضاف الجمهوري، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، المنعقدة الآن،: أن الاستثمارات المالية بلغت فى عام 2021 مبلغ 43.468 مليون جنيه بزيادة قدرها 9.999 مليون جنيه تتمثل الزيادة في ربط شهادات استثمار ۱۰ مليون جنيه واستبعاد فرق الوديعة الدولارية 143.6 جنيه، أما المشروعات تحت التنفيذ، فقد بلغت قيمتها فى عام 2021 مبلغ 4,388 مليون جنيه بنقص قدره 19.423 مليون جنيه.

وأوضح أن الإيرادات قد بلغت فى عام 2021،

بلغ إجمالي الإيرادات 20.508 مليون جنيه بزيادة قدرها 1,493 مليون جنيه عن عام 2020 ويرجع

السبب في ذلك إلى: -

1-زيادة الاشتراكات حيث بلغت عام 2021 مبلغ ٦.٩٩١ مليون بزيادة قدرها ٥١٣,٢٠ الف جنيه عن عام 2020 والبالغة 6.478 مليون جنيه.

2- زيادة الرسوم المحصلة من الأعضاء حيث بلغت عام 2021 مبلغ ۱٫۹۸۹ مليون جنيه بزيادة قدرها

546,14 الف جنيه عن عام 2020 والبالغة 1.443 مليون جنيه.

3- نقص عائد الاستثمار حيث بلغ عام 2021 مبلغ 5,041 مليون جنيه بنقص قدره 54.37 الف جنيه عن عام 2020 والبالغة 5,095 مليون جنيه.

4- نقص التبرعات حيث بلغت عام 2021 مبلغ 4,740 مليون جنيه بنقص قدره 449,۷۲ الف جنيه عن

عام 220 والبالغة 5,189 مليون جنيه.

5- زيادة الإيرادات الأخرى حيث بلغت عام 2021 مبلغ 1.264 مليون جنيه بزيادة قدرها 765,19 الف

جنيه عن عام 2020 والبالغة 499,09 الف جنيه.

وتابع: من الملاحظ من عرض الإيرادات أن النقابة قد تأثرت بانخفاض التبرعات، وتم تعويضه عن طريق زيادة الاشتراكات وزيادة الإيرادات الأخرى، ولفت إلى إجمالى المصروفات تقدر بمبلغ 19,975 مليون جنيه بزيادة 2.217 مليون حنيه عن عام ٢٠٢٠، وتتمثل

المصروفات في مصروفات النشاط (إعانات ومساهمات- علاج- مؤتمرات- دعم نقابات فرعية- المساهمة في

الاحتفالات المساهمة في الرحلات- دعم صندوق التكافل- دورات تدريبية- حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات- مصاريف عمومية وإدارية- إهلاك الأصول الثابتة.