عادات يومية تؤثر على صحة القلب بالسلب.. يجب أن تتجنبها

فاطمة ياسر

قلب الإنسان يعد من أهم أعضاء الجسم، فهو يقوم بضخ الدم الغني بالأكسجين إلي أنسجة وخلايا الجسم، ويعد من أعضاء الجسم الحساسة، لأنه يتأثر بالحزن والضغط النفسي والعصبي، وأيضا عند القيام باتباع بعض العادات اليومية الخاطئة تؤثر علي صحته بالسلب، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed" الذي قدم العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر علي صحة القلب، ومنها:

-الجلوس لفترات طويلة:



نجد أن الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة سواء في العمل أو المنزل معرضون للإصابة بفشل عضلة القلب، ولذا يجب الحركة بين حين إلي أخر لتحريك الجسم، وتقوية عضلة القلب، وتدفق الدم، وتنشيط الجسم.

-الإكثار من تناول الأملاح:



يتسبب زيادة نسبة الصوديوم في الجسم إلي ارتفاع ضغط الدم، والتعرض لاحتباس السوائل في الجسم، مما يتسبب في ذلك تعرض صحة القلب والأوعية الدموية للمخاطر، ولذا يجب التقليل من تناول هذه الأطعمة.

-الإرهاق وقلة النوم:



عدم حصول الشخص لقسط كافي من النوم يعد من الأمور المسببة للكثير من المشاكل، ومن أبرزها زيادة ضربات القلب، وحدوث ارتفاع لمستويات الكورتيزول والأدريناليين بسبب الإرهاق وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، ولذا يجب النوم من 7 إلي 8 ساعات يوميا.