اليوم السابع
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طالب جامعى ينهى حياته لمروره بأزمة نفسية فى البدرشين

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:27 م
طالب جامعى ينهى حياته لمروره بأزمة نفسية فى البدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى طالب جامعي حياته، بتناول مادة سامة داخل مسكنه في البدرشين، لمروره بأزمة نفسية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي أنهى حياته بتناول مادة سامة، لمروره بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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