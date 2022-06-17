ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد ، من ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتسبب الوفاة.

أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد تعليماته بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير غذائية حفاظاً على صحة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارةب تشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب ( 300 ) علبة سجائر مختلفة الأنواع لعدم وجود مستندات، وعدم تدوين التحذيرات الصحية على العلبة، وكذلك عدم تدوين بيانات باللغة العربية، وجميعها مخالفة لأحكام وزير الصحية رقم 291 لسنة 2010و 154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.