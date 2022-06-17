ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما بذور الماريجوانا وزيوت وحلوى بهما نفس المخدر

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية بهم مخدر الماريجوانا.

الحالة الأولي والتي جاءت في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام وادارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و3 سجائر إلكترونية بهم زيت الحشيش المخدر و2 سيجارة بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر، قام بالضبط والتفتيش هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بمعلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل ادارة مكافحة المخدرات بالمطار.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف هاني محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهه.

قام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 11 سجائر الكترونية بهم زيت cbd المخدر و12 خزان بهم نفس الزيت المخدر وقطعتين من الحلوي بهم مخدر Thc.

امر رضا ابو العزم مدير ادارة الجمرك الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول، كما أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.