اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 12:18 ص
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ربة منزل تتهم زوجها بإجهاض حملها فى العياط

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 ص
ربة منزل تتهم زوجها بإجهاض حملها فى العياط حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت ربة منزل اتهاما لزوجها باجهاض حملها في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم ضبط المتهم،  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تقدمت ربة منزل ببلاغ إلى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه زوجها باجهاض حملها، وقالت أنه ضربها بسبب خلافات زوجية، مما أسفر عن إجهاض حملها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. 
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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