جاء ذلك خلال لقاء رئيسة النواب البحريني والوفد البرلماني المرافق، مع السيناتور جيمس ريتش عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الجمعة.

وأكدت زينل، أن المرحلة الراهنة تتوفر فيها كل المقومات لتعزيز التقارب البرلماني بين مجلس النواب والكونجرس الأمريكي، والسعي لتوسعة أطر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الحكومية في البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري.

من جانبه، أكد السيناتور جيمس ريتش أهمية التعاون بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والآثار التي تركتها جائحة كورونا، والتي تتطلب المزيد من التعاون بين البحرين وأمريكا كبلدين صديقين، في تجاوز التحديات المرتبطة بالغذاء والصحة والطاقة.