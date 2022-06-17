دفن جثمان" ضحية الهاتف المحمول" بالكوم الطويل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرية الكوم الطويل،التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دفن جثمان يوسف ناجي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي عامر المغازي بالكوم ، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية ،والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الهاتف المحمول" والذي تعرض لحادث مأساوي على يد صديقة في محاولة لسرقة هاتفه المحمول "الأيفون" حال سيره في الطريق العام بمنطقة مكتب العمل بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية بعد أن مكث أكثر من 5 أيام داخل العناية المركزة في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي إلى وفاته المنية.



وقد أثبت التحريات التي أجرتها مباحث الغربية بتوجيهات اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، أن وراء الواقعة أحد أصدقاء المجني عليه ويدعى "م.ن ب" 19سنة، و بتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد أماكن اختفائه وبحوزته سلاح الجريمة "مطواة". واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وصحة التحريات بقصد سرقة هاتف المجني عليه المحمول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وأعلنت أسرة الطفل يوسف عن دفن جثمانه بمقابر قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لدفن جثمانه، وسط تواجد المئات من أهالي القرية وأسرته.



يوسف ناجي ضحية الهاتف المحمول



