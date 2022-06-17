حبس شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة عين شمس

قررت نيابة عين شمس، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة.

ونجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" محل سكن أحدهما"، كما عُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهمين.